Briten blockieren Start von EU-Militärhauptquartier

BRÜSSEL (AFP)--Neuer Streit mit Großbritannien: Die Briten blockieren den Start des im März beschlossenen ständigen EU-Militärhauptquartiers für Auslandseinsätze, wie mehrere EU-Diplomaten am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagten. Für die Briten sei der Plan, im Rechtstext zur Gründung der Führungszelle von einem "operativen Hauptquartier" zu sprechen, vor der Parlamentswahl Anfang Juni "ein rotes Tuch", sagte ein Ländervertreter.

Die EU-Außen- und Verteidigungsminister hatten das Hauptquartier Anfang März grundsätzlich beschlossen. Es soll zunächst die Ausbildungsmissionen in Mali, Somalia und der Zentralafrikanischen Republik führen und sollte eigentlich schon vor Wochen die Arbeit aufnehmen.

Auch wegen der bekannten britischen Vorbehalte für eine Stärkung der EU-Verteidigung wurde die Einrichtung offiziell "Militärische Planungs- und Führungsfähigkeit" getauft. Im nun ausgearbeiteten Rechtstext zur Gründung wird aber der Klarheit halber von einem "operativen Hauptquartier" gesprochen.

Großbritannien setzt im Verteidigungsbereich traditionell auf die Nato. London hat in der Vergangenheit jegliche Versuche in der EU blockiert, eine echte Verteidigungsunion zu gründen oder gar eine europäische Armee aufzubauen.

Es gehe "im Prinzip um Kleinigkeiten, die aber symbolische Wirkung haben", sagte ein anderer EU-Diplomat. "Bisher blockieren die Briten die Schlussfolgerungen" für das Außenministertreffen am Montag und der Verteidigungsminister am Donnerstag.

"Es ist sehr klar, dass die Wahlen eine Rolle spielen", sagte der andere Diplomat mit Blick auf die vorgezogene Parlamentswahl am 8. Juni, welche Premierministerin Theresa May vor dem Start der Brexit-Verhandlungen mit der EU angesetzt hatte. Die Gespräche mit den Briten zu der Hauptquartiersfrage seien vor diesem Hintergrund "äußerst kompliziert".

Die anderen Mitgliedstaaten schlugen dem Vernehmen nach nun vor, auf den Begriff "operatives Hauptquartier" zu verzichten - aber nur, wenn sämtliche Aufgaben der Einrichtung und insbesondere die Kompetenzen für Planung und Missionsführung detailliert aufgelistet würden. Wenn es bis zum Außenministertreffen am Montag keine Einigung gebe, müsse in den Schlussfolgerungen festgestellt werden, "dass es uns nicht gelungen ist, in diesem Punkt voranzukommen", hieß es.

