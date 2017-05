Briten gehen bei gutem Wetter und trotz Inflation viel shoppen

London (Reuters) - Die britischen Verbraucher haben trotz der hohen Inflation im April überraschend viel eingekauft.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 2,3 Prozent zum Vormonat und damit gut doppelt so stark wie von Ökonomen erwartet, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag mitteilte. Für Schwung hätten das warme Wetter und die Lage der Osterfeiertage im April gesorgt, sagte Analyst James Smith von der Großbank ING. Umsatzsprünge im Einzelhandel dürfte aber nur eine Übergangserscheinung sein. "Denn der anhaltende Druck auf die Einkommen der privaten Haushalte bremst in den nächsten Monaten die Konsumenten."

Nach dem Referendum zum EU-Austritt im Juni ist das britische Pfund eingebrochen und sorgt so seitdem für eine deutlich höhere Inflation. Im April erreichte die Jahresteuerung mit 2,7 Prozent den höchsten Stand seit September 2013.Im ersten Quartal mussten die Einzelhändler noch den größten Umsatzrückgang seit sieben Jahren wegstecken.