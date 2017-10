Britische Premierministerin May reist für Gespräche nach Brüssel

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will an diesem Montag für Gespräche mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier nach Brüssel reisen. Das teilte der britische Regierungssitz Downing Street am Sonntagabend mit. Die Treffen mit Juncker und Barnier sollen am Nachmittag stattfinden. May wird von Brexit-Minister David Davis begleitet. Die Verhandlungen zwischen London und der EU über den Austritt Großbritanniens stecken derzeit in einer Sackgasse.

Die Reise sei bereits seit geraumer Zeit geplant worden und sei Teil der Vorbereitung des anstehenden EU-Gipfels in Brüssel, sagte eine Sprecherin in London. Am kommenden Donnerstag und Freitag treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs in der belgischen Hauptstadt. Auf dem Programm steht unter anderem die Bewertung der Austrittsgespräche mit Großbritannien.

London will unbedingt in die zweite Phase der Verhandlungen eintreten und mit Gesprächen über die künftigen Beziehungen mit der EU beginnen. Doch es gilt als beinahe ausgeschlossen, dass der Weg dafür bereits in dieser Woche frei gemacht wird. Die EU pocht darauf, dass vorher "ausreichender Fortschritt bei wichtigen Trennungsfragen gemacht wird./cmy/DP/zb