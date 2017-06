Britischer Finanzminister - Gehen pragmatisch in Brexit-Gespräche

Luxemburg (Reuters) - Großbritannien wird Finanzminister Philip Hammond zufolge in der kommenden Woche pragmatisch an die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union herangehen.

Priorität sollte bei den Gesprächen die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum haben, sagte Hammond am Freitag vor einem Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. Ziel sei eine Vereinbarung, die sowohl für sein Land als auch für die EU funktioniere. Er reagierte damit auf die Frage von Journalisten nach einem sanften Abschied des Vereinigten Königreichs aus der Staatengemeinschaft.

Die britische Zeitung "Times" hatte am Dienstag berichtet, Hammond wolle die britische Premierministerin Theresa May von einem harten Brexit abbringen und für einen Verbleib in der EU-Zollunion eintreten. Hammond gilt als einer der EU-freundlichsten Minister im Kabinett Mays. Die Gespräche zwischen der EU und Großbritannien über die Bedingungen des Austritts sollen am Montagvormittag in Brüssel beginnen. Geleitet werden die Verhandlungen auf EU-Seite vom früheren Binnenmarktkommissar Michel Barnier und von Brexit-Minister David Davis für das Vereinigte Königreich. Die genaue Position von Mays Regierung, die sich noch um eine Mehrheit im britischen Parlament bemüht, ist noch unklar.