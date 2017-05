British Airways bemüht sich nach IT-Panne um Normalisierung

London (Reuters) - Nach massiven Flugausfällen wegen eines Computerproblems hat sich British Airways (BA) am Sonntag um eine Normalisierung des Flugbetriebs bemüht.

"Wir arbeiten weiter hart daran, all unsere Computersysteme wieder zum Laufen zu bringen", erklärte die Fluggesellschaft und entschuldigte sich für die "massive Beeinträchtigung der Kunden". Wegen eines Zusammenbruchs seiner Computersysteme hatte BA am Samstag alle Flüge am Londoner Flughafen Heathrow gestrichen, dem wichtigsten Luftverkehrs-Drehkreuz Europas. Dort und am zweitgrößten Londoner Flughafen Gatwick bildeten sich lange Warteschlangen vor den BA-Schaltern. Reisende wurden aufgefordert auf, nicht zum Flughafen zu kommen, wenn sie nicht auf andere Flüge umgebucht worden seien.

BA-Chef Alex Cruz sagte, es gebe keine Hinweise auf eine Cyber-Attacke. Zuvor hatte das Unternehmen, das zum Luftfahrtkonzern IAG gehört, von einem Problem mit der Stromversorgung gesprochen. Eine Sprecherin konnte zunächst nicht sagen, wieviele Flüge gestrichen worden seien. Cruz sagte am Nachmittag in einer Video-Botschaft, alle für Sonntag angesetzten Langstreckenflüge von Heathrow aus sollten stattfinden, allerdings könne es Verspätungen geben. Einige Kurzstrecken würden dagegen gestrichen. Über Twitter warnte er Passagiere davor, zu früh an den Flughafen zu kommen: Erst 90 Minuten vor Abflug dürften die Reisenden die überfüllen Abflughallen betreten.

Betroffene Kunden sollten so schnell wie möglich entschädigt oder auf andere Verbindungen umgebucht werden, versprach das Unternehmen. Auch im kleineren Flughafen Gatwick solle der Betrieb bald wieder "nahezu normal" laufen.

Fluggesellschaften werden immer wieder von Computerausfällen getroffen. Im August 2016 musste Delta Air Lines deshalb Hunderte Flüge streichen, im vergangenen Monat gab es deshalb bei der Lufthansa und Air France zeitweise Probleme.

Mitte Mai hatte die Schadsoftware WannaCry mehr als 200.000 Computer in 150 Ländern blockiert. Die bisher unbekannten Urheber wollten von Firmen wie dem staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS, dem französischen Autobauer Renault und der Deutschen Bahn Geld erpressen.