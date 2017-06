Bündnis fordert Entschädigung aller vom VW-Skandal Betroffenen in Deutschland

BERLIN (AFP)--Ein Bündnis aus Politikern und Umweltschützern hat die Regierung zum Schutz von Betroffenen des VW-Abgasskandals gedrängt und eine Entschädigung nach US-Vorbild gefordert. Es könne nicht sein, dass 2,5 Millionen Verbraucher in Deutschland betrogen und von dem Konzern und der Bundesregierung "völlig allein gelassen werden", erklärte die Grünen-Politikerin Renate Künast. Das Aktionsbündnis gründete sich am Mittwoch in Berlin.

Volkswagen hatte im September 2015 Abgas-Manipulationen bei weltweit elf Millionen Dieselautos zugeben müssen. Anders als in den USA verweigert der Autobauer deutschen Käufern von manipulierten Diesel-Fahrzeugen bislang allerdings eine Entschädigung. "Wir werden jetzt mit breiter Brust den Druck auf VW und die Politik deutlich erhöhen", erklärte der Grünen-Politiker Hartmut Bäumer, einer der Gründer des Bündnisses.

Axel Friedrich von der Umweltorganisation ICCT, die den Abgasskandal mit aufgedeckt hatte, forderte ebenfalls die Politik zum Handeln auf. "Die durch den Betrug verursachten Gesundheits- und Umweltschäden können nicht einfach so hingenommen werden", erklärte er. Neben Entschädigungen für alle Betrugsopfer fordert das Bündnis unter anderem, dass alle betroffenen Fahrzeuge auf Kosten des VW-Konzerns umgerüstet werden.

