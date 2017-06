€uro am Sonntag

habe bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt, sagte ein Air-Berlin -Sprecher. Die meisten der derzeit noch 8000 Mitarbeiter der zweitgrößten deutschen Fluglinie arbeiten in diesen beiden Bundesländern.Das Hilfsersuchen wurde offenbar schon länger vorbereitet. Der neue Airline-Chef Thomas Winkelmann habe sich seit seinem Amtsantritt im Februar um einen guten Draht zu Politikern in Bund und Ländern bemüht. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner machte jedoch bereits Vorbehalte gegen eine Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen deutlich.bei den schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf. "Mit der FDP wird der Steuerzahler nicht für Missmanagement haften", sagte Lindner der "Bild"-Zeitung. Das Verfahren für eine Staatsbürgschaft ist komplex. Erst wenn die Anfrage positiv beschieden wird, kann Winkelmann einen richtigen Antrag stellen.