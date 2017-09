Büro-Messenger Slack holt sich 250 Millionen Dollar von Investoren

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der auf Kommunikation in Unternehmen spezialisierte Messenger Slack hat sich 250 Millionen Dollar von Investoren für das weitere Wachstum besorgt. Dabei wurde das Start-up insgesamt mit 5,1 Milliarden Dollar bewertet, wie Slack am Montag mitteilte. Die Führung bei der Finanzierungsrunde übernahm der Investitionsfonds des japanischen Technologiekonzerns Softbank. Slack hatte in den vergangenen Jahren bereits Geldspritzen von knapp 600 Millionen Dollar erhalten.

Slack kommt nach aktuellen Angaben auf mehr als neun Millionen Nutzer pro Woche und über sechs Millionen pro Tag. Mehr als die Hälfte der täglich aktiven User befänden sich außerhalb Nordamerikas. Um die internationale Nutzung anzukurbeln, wurde die Plattform auch auf Deutsch, Französisch und Spanisch verfügbar gemacht. Japanisch soll folgen./so/DP/men