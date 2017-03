Bundesbank: Deutsche Schuldenquote sinkt 2016 auf 68,3 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Staatsschulden in Abgrenzung des Maastricht-Vertrags sind im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge gesunken. Nach Mitteilung der Deutschen Bundesbank, die für die Berechnung dieses Werts zuständig ist, betrug die an der jährlichen Wirtschaftsleistung gemessene Verschuldung 68,3 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit 2008. 2015 waren es 71,2 Prozent gewesen, auf dem Höhepunkt 2010 sogar 81,0 Prozent. Der Maastricht-Vertrag sieht eine Maximalverschuldung von 60 Prozent vor. Das Einhalten dieser Quote spielt in der aktuellen politischen Debatte aber kaum eine Rolle.

Laut Bundesbank beruhte der Rückgang der Schuldenquote 2016 hauptsächlich auf einem höheren Wirtschaftswachstum. Während die Kernhaushalte des Bundes und der Länder 2016 deutliche Überschüsse aufwiesen, blieb die Verschuldung von Kommunen und Sozialversicherungen weitgehend unverändert. Letztere steigerten allerdings ihr Finanzvermögen.

Die staatlichen "Bad Banks" trugen anders als in den Vorjahren nicht zum weiteren Schuldenabbau bei. Die Stützung von Banken schlug sich in der Verschuldung mit 226 Milliarden Euro (7,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts) nieder, Hilfsmaßnahmen für Euro-Staaten schlugen mit 88 Milliarden Euro (2,8 Prozent) zu Buche.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2017 06:02 ET (10:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 02 AM EDT 03-31-17