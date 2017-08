Bundesbank hält 2017 stärkeres Wachstum der Wirtschaft für möglich

Berlin (Reuters) - Die Konjunktur in Deutschland zieht nach Ansicht der Bundesbank 2017 möglicherweise stärker an als bisher gedacht.

Sie begründete ihren Optimismus am Montag im jüngsten Monatsbericht unter anderem mit den gut laufenden Exporten. So habe sich das "kräftige konjunkturelle Grundtempo", das bereits von der guten Inlandsnachfrage profitiere, mit dem günstigeren außenwirtschaftlichen Umfeld zuletzt noch verstärkt. "Die deutsche Wirtschaft könnte daher im laufenden Jahr sogar noch etwas stärker zulegen als in der Juni-Projektion erwartet."

Damals hatte die Bundesbank angekündigt, das Bruttoinlandsprodukt - bereinigt um die unterschiedliche Zahl von Arbeitstagen - werde 2017 voraussichtlich um 1,9 Prozent zum Vorjahr steigen, nach 1,8 Prozent 2016. Im ersten Quartal des laufendes Jahres war die Wirtschaft um 0,7 Prozent gewachsen und zwischen April und Juni dann um 0,6 Prozent. Für das laufende Vierteljahr äußerte sich die Bundesbank ebenfalls positiv: "Die deutsche Wirtschaft wird voraussichtlich auch im Sommerquartal in kräftigem konjunkturellen Aufwind bleiben." Für Schwung sorgen dürften Industrie, Investitionen und die Dienstleister. Während vom Bau etwas weniger Impulse kommen dürften, werde der private Konsum wohl auch im Sommer vom guten Arbeitsmarkt profitieren.