Bundesfinanzminister Schäuble will der EZB nicht hineinreden

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag kritische Anmerkungen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) verkniffen. Stattdessen forderte er bei der Konferenz "Banken im Umbruch" in Frankfurt eine Fortsetzung der nach der Finanz- und Wirtschaftskrise verfolgten Politik. Eine gemeinsame Einlagensicherung der Eurozone -Länder lehnte Schäuble allerdings ab.

"Wir haben ja eine ausgesprochen gute wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone insgesamt, was zeigt, dass unsere Rettungspolitik nicht so falsch, sondern richtig gewesen ist", sagte der Bundesfinanzminister in einem per Konferenzschaltung übertragenen Gespräch.

Allerdings müsse diese Politik - auch in Deutschland - fortgesetzt werden. "Je schneller wir das erreichen, das hat die EZB selbst immer wieder gesagt, umso schneller sind die Voraussetzungen dafür da, dass die für die Geldpolitik Verantwortlichen den Ausstieg aus der außergewöhnlichen Geldpolitik finden können", sagte Schäuble.

Er glaube, dass die Eurozone einer geldpolitischen Normalisierung dank der guten und stabilen wirtschaftlichen Entwicklung sehr viel näher gekommen sei, "als die meisten Pessimisten vor einem Jahr noch für möglich gehalten hätten".

Der EZB-Rat entscheidet am Donnerstag über den weiteren Gang der Geldpolitik. Beobachter erwarten, dass er konkrete Ankündigungen zum Volumen der Anleihekäufe ab 2018 erst am 26. Oktober machen wird. Daneben wird darüber spekuliert, ob EZB-Präsident Mario Draghi Bemerkungen über die Stärke des Euro machen wird, der seit Jahresbeginn handelsgewichtet um rund 6 Prozent aufgewertet hat.

Schäuble lehnte eine weitere Vergemeinschaftung finanzieller Risiken im Euroraum über eine gemeinsame Einlagensicherung von Bank ab. "Die Position der Eurogruppe und der Bundesregierung ist völlig klar: Zuerst müssen die Risiken reduziert werden, ehe wir über Schritte zur Vergemeinschaftung weiterer Risiken nachdenken dürfen", sagte er. Der EU-Kommission attestiert der Bundesfinanzminister, dass sie bei der Vergemeinschaftung von Risiken "viel kreativer" sei als bei deren Reduzierung.

Die Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Daniele Nouy, hatte zuvor in der gleichen Konferenz die Schaffung einer gemeinsamen Einlagensicherung als ein wichtiges, aber noch fehlendes Element der europäischen Bankenunion bezeichnet.

