Bundesregierung begrüßt insgesamt Junckers Ideen zur Zukunft der EU

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Vorschläge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur Weiterentwicklung der Europäischen Union und der Euro-Zone insgesamt gutgeheißen.

"Wir begrüßen, dass der Kommissionspräsident sich in seiner Rede zur Lage der Union mit wichtigen Fragen der Zukunft und den Prioritäten der Europäischen Union befasst hat", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Er lobte auch, dass Juncker eine Vielzahl von Vorschlägen vorgelegt habe. Beim EU-Digitalgipfel Ende September in Tallinn und beim EU-Gipfel Mitte Oktober in Brüssel gebe es Gelegenheit, sich darüber im Detail auszutauschen. Einzelne Vorschläge Junckers kommentierte Seibert nicht.

Ein Sprecher des Finanzministeriums wies darauf hin, dass Juncker mit seiner Forderung nach einer Einführung des Euro in weiteren EU-Staaten die Rechtslage der EU-Verträge wiedergegeben habe. Der Vorschlag Junckers zum Aufbau eines Euro-Beitrittsinstrumentes habe das Ministerium zur Kenntnis genommen. "Genauere Details sind noch nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass die Kommission in den nächsten Wochen und Monate weitere Informationen geben wird." Die Weiterentwicklung der Euro-Zone und der EU werde auch Thema beim informellen Treffen der EU-Finanzminister Ende dieser Woche in Tallinn sein.