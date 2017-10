Bundesregierung dringt bei Airbus auf volle Aufklärung

BERLIN (Dow Jones)--Im Zuge der Korruptionsermittlungen gegen Airbus fordert die Bundesregierung vom Unternehmen eine rückhaltlose Aufklärung. "Grundsätzlich gilt natürlich immer: Wenn es Vorwürfe gibt, muss ihnen intensiv nachgegangen werden. Das ist auch hier nicht anders", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin.

Die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Tanja Alemany, wurde noch etwas deutlicher. Die Bundesregierung habe gegenüber Airbus die Erwartung formuliert, "dass die Vorwürfe, die im Raum stehen, vollumfänglich aufgeklärt werden". Das Unternehmen müsse mit den Ermittlungsbehörden kooperieren.

Hermes-Deckungen ausgesetzt

Was das Thema Compliance angehe, gebe es genaue OECD-Regeln, die natürlich immer eingehalten werde müssten. "Und dazu gehört auch, dass nicht bestochen werden darf zum Beispiel", sagte Alemany. Seit Airbus "diese Unregelmäßigkeiten" dem Serious Fraud Office (SFO) in London zur Kenntnis gebracht habe, würden durch Deutschland keine Hermesdeckungen mehr gewährt.

Der Vorfall war dem SFO 2016 zugetragen worden. 2015 hatte die Bundesregierung laut aktuellem Jahresbericht über die deutschen Exportkreditgarantien noch 2,1 Milliarden Euro an Hermes-Deckungen für Airbus-Geschäfte bewilligt.

Gegen Airbus wird in mehreren Ländern unter anderem wegen Korruptionsverdachts ermittelt. Neben dem SFO ermitteln auch deutsche und französische Behörden ermitteln. Dem Unternehmen drohen Strafen in Milliardenhöhe.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2017 07:52 ET (11:52 GMT)