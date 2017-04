Bundesregierung erwartet von Erdogan Dialogbereitschaft

- von Gulsen Solaker und Daren Butler

Ankara/Istanbul (Reuters) - Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei sieht die Bundesregierung Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Verantwortung, die gespaltene Gesellschaft wieder zu einen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerten am Montag die Erwartung, dass der Staatschef "einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes" suche. Erdogan brachte allerdings umgehend nach Bekanntgabe der knappen Mehrheit für eine Ausweitung seiner Machtfülle die Wiedereinführung der Todesstrafe ins Gespräch. Zudem soll der Ausnahmezustand erneut verlängert werden. Die Opposition kritisierte, es habe bei der Volksabstimmung große Unregelmäßigkeiten gegeben. Sie forderte, bis zu 60 Prozent der Stimmen neu auszuzählen.

Die Türken stimmten am Sonntag über die größte Reform des politischen Systems seit der Staatsgründung 1923 ab. Nach offiziellen Angaben waren 51,4 Prozent dafür, Erdogan mit deutlich mehr Macht auszustatten und etwa das Amt des Ministerpräsidenten abzuschaffen. Merkel und Gabriel reagierten in einer gemeinsamen Erklärung zurückhaltend. "Die Bundesregierung nimmt das vorläufige Abstimmungsergebnis zur Kenntnis." Der knappe Ausgang zeige die tiefe Spaltung der türkischen Gesellschaft. Deswegen trage Erdogan auch persönlich eine große Verantwortung. Ähnlich äußerte sich die EU-Kommission. Es solle versucht werden, bei der Umsetzung der Reformen einen größtmöglichen Konsens im Land zu finden. Sowohl Bundesregierung als auch Kommission verwiesen auf einen Bericht der OSZE-Wahlbeobachter, der noch für Montag erwartet wurde.

OPPOSITION WILL REFERENDUM ANFECHTEN

Die Opposition kündigte an, das Ergebnis anzufechten. An vielen Orten hätten Wähler nicht geheim abstimmen können, kritisierte die sozialdemokratische CHP. Zudem seien die Wahlzettel oft nicht mit den Stempeln der Behörden versehen gewesen und dann im Verborgenen ausgezählt worden. Die Partei verlangte, das Wahlergebnis für ungültig zu erklären. Notfalls will sie vor das türkische Verfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Die Wahlkommission erklärte dagegen, es seien auch in der Vergangenheit schon Wahlzettel ohne Stempel gezählt worden.

Dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge gab es wohl in der Hauptstadt Ankara, in der Metropole Istanbul und im überwiegend kurdischen Südosten keine Mehrheit für die Verfassungsänderung. In Deutschland hätten etwa 63 Prozent für Erdogans Initiative und in den Niederlanden fast 71 Prozent gestimmt. Große Unterstützung gab es dagegen in ländlichen Gebieten in der Türkei, wo Erdogans konservativ-islamische AK-Partei traditionell stark ist. Tausende Anhänger feierten das Ergebnis auf Straßen. Vereinzelt gab es auch Proteste.

VERLÄNGERUNG VON AUSNAHMEZUSTAND

Zunächst gab es wenig Anzeichen, dass Erdogan und die Regierung nach dem erbittert geführten Wahlkampf auf einen Versöhnungskurs einschwenken könnten. Der stellvertretende Regierungschef Nurettin Canikli kündigte im Sender A Haber an, das Kabinett werde noch am Montag über eine Verlängerung des Ausnahmezustandes beraten. Er wurde im vergangenen Jahr nach dem gescheiterten Putsch ausgerufen und seitdem zweimal verlängert, zuletzt bis Mitte April. Der Präsident, der am Montag bereits die Kabinettssitzung leiten sollte, hat dies mit dem Kampf gegen Putschisten begründet. Nach seiner Darstellung ist auch die Verfassungsänderung nötig, um das Nato-Land zu stabilisieren.

Noch am Sonntagabend kündigte Erdogan eine Volksabstimmung über die Todesstrafe an. Sollte sie tatsächlich wieder eingeführt werden, wären die Gespräche über einen Beitritt zur EU endgültig gescheitert. Die Bundesregierung hatte schon im vergangenen Sommer eine entsprechende Drohung ausgesprochen.

Die Beziehungen zwischen europäischen Staaten und der Regierung in Ankara sind schon länger gespannt. Für Ärger sorgte im Westen etwa, dass Erdogan im Wahlkampf die Behörden in Deutschland und die Niederlande mit den Nazis verglich. Hintergrund waren untersagte Auftritte türkischer Politiker. Der stellvertretende Ministerpräsident Mehmet Simsek kündigte in einem Reuters-Interview an, der "Krach" zwischen Ankara und der EU werde nach dem Wahlkampf wohl bald verstummen. Man werde auf Gebieten zusammenarbeiten, auf denen es gemeinsame Interessen gebe.

Nach wie vor sind die Türkei und die EU aufeinander angewiesen. So kommen seit dem Flüchtlingsabkommen zwischen beiden Seiten kaum noch Migranten über die Ägäis nach Griechenland. Dies hat dort, auf dem Balkan und Zielländern wie Deutschland zu einer Entspannung der Flüchtlingszuwanderung beigetragen. Die EU wiederum ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Türkei. Bereits seit Mitte der 90er Jahren gibt es eine Zollunion. Die EU-Beitrittsgespräche wurden 1999 gestartet, stecken aber in der Sackgasse. Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, erklärte nun mit Blick auf das Referendum: "Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei ist vom Tisch." Stattdessen solle es eine Partnerschaft zwischen befreundeten Nachbarn geben.

Die Märkte reagierten auf den Ausgang des Referendums mit Gewinnen, weil viele Investoren auf Stabilität in dem Schwellenland hoffen. Die türkische Lira legte etwa im Vergleich zum Freitag um fast 1,7 Prozent zu. Der Leitindex der Aktienbörse in Istanbul legte um 0,9 Prozent zu.