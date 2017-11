Bundesregierung fordert Siemens-Führung zur Fairness auf

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Ankündigung von Siemens bedauert, seine Werke in Leipzig und Görlitz schließen und Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin weiter erklärte, handele es sich um "eine Unternehmensentscheidung, die für die betroffenen Regionen, für die betroffenen Arbeitnehmer, für den ganzen Industriestandort Deutschland von großer Tragweite ist". Die Bundesregierung gehe davon aus, dass sich die Unternehmensführung "in sehr enger Abstimmung" mit den Arbeitnehmervertretern "um faire Regelungen für die betroffenen Standorte kümmert".

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärte, man habe die Ankündigungen "mit großer Sorge zur Kenntnis genommen". Ministerin Brigitte Zypries (SPD) habe an die Unternehmensführung appelliert, in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern "nach fairen Lösungen für die Standorte zu suchen". Das gelte natürlich insbesondere für die Standorte in den strukturschwachen Regionen. In die gleiche Richtung habe sich auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, geäußert. Es sei natürlich selbstverständlich so, dass das Ministerium mit der Wirtschaft allgemein und mit Siemens im Speziellen in einem engen Austausch stehe.

Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums sagte, es handele sich zunächst einmal um einen unternehmensinternen Prozess, an dem das Ministerium nicht beteiligt sei. Das Ministerium könne nur appellieren, "dass die Sorgen der Beschäftigten ernst genommen werden und dass sozialverträgliche Lösungen gefunden werden."

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 07:16 ET (12:16 GMT)