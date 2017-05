Bundesregierung fordert von London schnellen Start von Brexit-Verhandlungen

BRÜSSEL (AFP)--Die Bundesregierung hat Großbritannien aufgefordert, schnell mit den Verhandlungen über den EU-Austritt zu beginnen. "Wir haben zwei Jahre Zeit, die Uhr läuft", sagte Europa-Staatsminister Michael Roth am Montag in Brüssel. "Deswegen müssen wir jetzt auch konzentriert an die Arbeit gehen." Die Europaminister der EU verabschieden am Montag das Verhandlungsmandat für die Brexit-Gespräche.

Nach dessen Annahme ist die EU bereit, die Gespräche mit London zu beginnen. Diese wird der Chefunterhändler der EU-Kommission, der Franzose Michel Barnier, führen. Ein Start der Verhandlungen ist allerdings erst nach den vorgezogenen britischen Parlamentswahlen am 8. Juni möglich. Der EU-Austritt Großbritanniens soll dann bis Ende März 2019 erfolgen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten Ende April festgelegt, dass die Brexit-Verhandlungen in zwei Phasen ablaufen sollen. Demnach müssen erst wichtige Austrittsfragen wie der Status von EU-Bürgern in Großbritannien und Finanzforderungen an London weitgehend geklärt werden.

Erst danach will die EU auch über die künftigen Beziehungen sprechen. Die britische Regierung will dagegen möglichst gleich von Anfang an über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit reden.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte davor, dass ein Streit darüber, wieviel Geld Großbritannien noch in das EU-Budget einzahlen muss, Gespräche über die Zukunft der künftigen Beziehungen verzögern könnte. Diese seien aber für beide Seiten "äußerst wichtig", sagte Asselborn. Denn es gehe um "zehntausende oder vielleicht noch mehr Arbeitsplätze in Europa und auch in Großbritannien".

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz forderte auch eine baldige Diskussion der verbleibenden Mitgliedstaaten darüber, wie der Wegfall der britischen Zahlungen in den EU-Haushalt kompensiert werden soll. Schließlich gehe es um 14 Milliarden Euro pro Jahr, die der EU durch den Austritt Großbritanniens fehlen würden, sagte Kurz. "Wir erwarten uns, dass es Reformen und Einsparungen gibt, aber keine Mehrbelastung für die Nettozahler."

