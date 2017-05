Bundesregierung gibt Erdogan noch zwei Wochen Zeit - Magazin

HAMBURG (Dow Jones)--Im Streit mit der Türkei will die Bundesregierung nach Informationen von Spiegel Online noch zwei Wochen abwarten - dann soll es eine Entscheidung über den Abzug der Bundeswehr von der Luftwaffenbasis Incirlik geben. Bei einem eilig anberaumten Briefing für Bundestagsabgeordnete am Freitagabend sagten ranghohe Beamte des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsressorts nach Spiegel-Informationen, innerhalb der zwei Wochen wolle man mit der Regierung in Ankara weitere Gespräche führen, erst dann solle ein Votum über den Abzug fallen.

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es hierzu, man sei zu Incirlik weiter mit der Türkei im Gespräch und arbeite an einer Entscheidung bis Mitte Juni.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2017 10:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 14 AM EDT 05-28-17