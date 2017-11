Bundesregierung mahnt Großbritannien in Brexit-Gesprächen zur Eile

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung fordert von Großbritannien konkrete Ergebnisse in den Brexit-Verhandlungen mit der EU-Kommission.

"Weitere Fortschritte sind erforderlich, die Zeit drängt sehr", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Nach Einschätzung von EU-Chefunterhändler Michel Barnier seien die Verhandlungsfortschritte auch nach der sechsten Gesprächsrunde in der vergangenen Woche deutlich zu gering. Wenn aber das Ziel sei, dass beim EU-Gipfel im Dezember ausreichende Ergebnisse festgestellt würden, um die nächste Phase im Austrittsprozess einzuläuten, dränge die Zeit. Grundsätzlich gelte, dass es im Interesse der Bundesregierung sei, wenn die Gespräche weiter konstruktiv geführt würden.

Die britische Regierung will in Brüssel so bald wie möglich Beratungen über die künftigen Beziehungen zur EU aufnehmen. Die EU-Seite will dagegen zunächst die Bedingungen des Austritts des Königreichs aus der Staatengemeinschaft festzurren. Barnier bemängelte zuletzt wiederholt, dass die britische Regierung dafür keine ausreichenden Vorschläge präsentiere.