Bundesregierung - Staatskredit für Air Berlin noch nicht ausgeschöpft

Berlin (Reuters) - Der staatliche Überbrückungskredit für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin in Höhe von 150 Millionen Euro ist nach Angaben der Bundesregierung noch nicht ausgeschöpft.

Der Kredit werde in Tranchen nach Bedarf ausgezahlt, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Details wollte die Sprecherin unter Verweis auf das Bankgeheimnis nicht nennen. Air Berlin steht knapp 40 Jahre nach der Gründung vor der Zerschlagung. Den Löwenanteil soll die Lufthansa übernehmen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr.