Bundesregierung verbittet sich Einmischung Erdogans in Bundestagswahlkampf

BERLIN (AFP)--Die Bundesregierung hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, sich nicht in den deutschen Wahlkampf einzumischen. "Wir erwarten von ausländischen Regierungen, sich nicht in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schrieb er: "Wir verbitten uns jede Art von Einmischung". Jeder Staatsbürger habe ein freies Wahlrecht.

Erdogan hatte sich zuvor mit einem Boykottaufruf für CDU, SPD und Grüne in den Bundestagswahlkampf eingemischt. Die türkischstämmigen Wähler in Deutschland sollten für keine dieser Parteien stimmen, da sie "alle Feinde der Türkei" seien, sagte Erdogan nach dem Freitagsgebet in Istanbul. Er erwarte, dass die Türken den "Parteien eine Lehre erteilen, die der Türkei keinen Respekt zeigen", sagte der Präsident.

