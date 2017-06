Bundesregierung will auf G20-Gipfel Bekenntnis zu Klimaabkommen - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundeskanzleramt ringt für den G-20-Gipfel in Hamburg im Juli um eine Erklärung, in der sich möglichst viele Staats- und Regierungschefs zum Pariser Klimavertrag bekennen. Damit soll US-Präsident Donald Trump isoliert werden, der vergangene Woche den Austritt seines Landes aus dem Abkommen erklärt hatte, schreibt der Spiegel.

Auf 13 Seiten würden sich die Regierungschefs in dem Dokument zu "einem Umbau des Energiesystems im Einklang mit Paris" und zu den "national festgelegten Beiträgen" zur Einsparung von Treibhausgasen bekennen, soll es in einer Entscheidungsvorlage für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehen.

Wie der Spiegel weiter berichtet, enthält das Papier eine Vielzahl von Punkten, in denen das Pariser Abkommen ausdrücklich bekräftigt und konkretisiert wird. "Unsere Handlungen werden geleitet von dem Pariser Abkommen", heiße es dort. Das Ziel sei es, "die globale Temperaturerwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten".

Die Bundesregierung fürchte allerdings, dass nicht alle 19 Staatschefs die Erklärung beim Gipfel in Hamburg unterschreiben werden. In einem Telefonat habe der kanadische Premierminister Justin Trudeau Merkel vorgeschlagen, einen Verweis auf das Klimaabkommen von Paris aus der G-20-Erklärung herauszustreichen, um US-Präsident Trump die Unterzeichnung zu ermöglichen.

Ein Sprecher der Bundesregierung wollte sich auf Nachfrage von Dow Jones zu dem Artikel nicht äußern.

June 11, 2017 09:49 ET (13:49 GMT)

