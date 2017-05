Bundeswehr durchsucht alle Kasernen auf Wehrmachts-Exponate

Berlin (Reuters) - Als Konsequenz aus der Affäre um den terrorverdächtigen Offizier Franco A. lässt Generalinspekteur Volker Wieker alle Kasernen auf Wehrmachts-Sammelstücke durchforsten.

"Der Generalinspekteur hat angewiesen, alle Liegenschaften dahingehend zu prüfen, ob die Regelungen zum Umgang mit dem Traditionsverständnis im Bezug auf Wehrmacht und Nationalsozialismus eingehalten werden", bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums einen Bericht der "Bild am Sonntag". Zuvor waren auch in einer Kaserne im baden-württembergischen Donaueschingen in Gemeinschaftsräumen Exponate wie Wehrmachtshelme, ein halbautomatisches Gewehr des Typs G43 sowie ein Patronengurt für ein Maschinengewehr der Wehrmacht entdeckt worden. Strafrechtlich relevante Gegenstände oder Darstellungen - also etwa Hakenkreuz-Zeichnungen - sollen nach ersten Erkenntnissen nicht darunter sein.

Der Ministeriumssprecher sagte, ein Zwischenbericht zur Überprüfung der Kasernen solle bis Dienstag vorliegen, die endgültigen Ergebnisse bis zum 16. Mai. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mahnte zur Aufklärung und warnte vor Konsequenzen für den Ruf der Bundeswehr . "Ich habe beim Führungstreffen (mit Generalen und Admiralen am Donnerstag) unmissverständlich klargemacht, dass es angesichts der aktuellen Fälle von Herabwürdigung, Schikane bis zu eindeutigem Rechtsextremismus nur noch um lückenlose Aufklärung und weitreichende Konsequenzen für die Zukunft gehen kann", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Wir bilden Menschen an der Waffe aus, für uns gelten zu Recht schärfere Maßstäbe. Ein 'Weiter so' kommt nicht infrage." Die Aufarbeitung werde Courage und einen langen Atem erfordern. "Wir sollten jetzt gemeinsam, vom General bis zum Rekruten, diesen Prozess mit aller Kraft unterstützen."

VON DER LEYEN: WEHRMACHT IST NICHT TRADITIONSSTIFTEND

Bei den Ermittlungen gegen den mutmaßlich rechtsextremen Franco A. waren in dessen Kaserne im elsässischen Illkirch Wehrmachtsandenken und Wandgemälde von Wehrmachtssoldaten in einem Aufenthaltsraum gefunden worden. Es wurde auch ein in ein Sturmgewehr geritztes Hakenkreuz entdeckt. In Illkirch ist das Jägerbataillon 291 stationiert, das ebenso wie das in Donaueschingen betroffene Jägerbataillon 292 zur Deutsch-Französischen Brigade zählt. Von der Leyen stellte bei einem Besuch in Illkirch am Mittwoch klar, dass sie eine Verehrung der Wehrmacht in der Truppe nicht dulden will. "Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr", sagte sie. "Einzige Ausnahme sind einige herausragende Einzeltaten im Widerstand, aber sonst hat die Wehrmacht nichts mit der Bundeswehr gemein."

In Illkirch hatte es bereits 2012 einen Rechtsextremismus-Fall gegeben. Damals hatten Soldaten nach Angaben des Ministeriums aus Sand ein vier mal vier Meter großes Hakenkreuz auf den Boden gestreut. Drei Soldaten seien damals mit Geldbußen bestraft und entlassen worden. A., der wegen des Verdachts auf Anschlagsplanungen in Untersuchungshaft sitzt, war damals noch nicht in Illkirch stationiert.