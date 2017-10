BUREAU VERITAS CERTIFICATION veröffentlicht weltweiten ersten Standard zum Schutz personenbezogener Daten

Bureau Veritas Certification hat einen technischen Standard und ein Zertifizierungsverfahren zur Unterstützung von Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und zur Stärkung des Vertrauens in Big Data veröffentlicht.

Die neue Zertifizierung von Bureau Veritas Certification basiert auf dem weltweit ersten technischen Standard, bei dem der Schutz personenbezogener Daten durch Unternehmen im Mittelpunkt steht. Dieser Standard wurde von Bureau Veritas Certification in Zusammenarbeit mit Lexing® erarbeitet, einem internationalen Netzwerk von Anwälten, die sich auf den Schutz personenbezogener Daten spezialisiert haben.

Mit der Lösung sollen Unternehmen ein etabliertes, unabhängiges und zuverlässiges Zertifizierungsverfahren für die Verwaltung der von ihnen gesammelten personenbezogenen Daten erhalten. Zertifizierte Unternehmen können so nachweisen, dass sie erhobene personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Anforderungen und den Erwartungen ihrer Interessengruppen verwalten.

Das neue Zertifizierungsverfahren antizipiert die allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR), die im Mai 2018 in allen 28 Mitgliedstaaten der EU in Kraft tritt. Die Verordnung gilt für alle weltweit angesiedelten Unternehmen, die personenbezogene Daten von Bürgern der EU verarbeiten oder speichern.

80 - 90 % der Bürger haben außerdem Befürchtungen in Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten geäußert. Datenschutzverletzungen, globale Cyberangriffe und das Bekanntwerden vertraulicher Informationen gehören inzwischen schon fast zum Alltag. Im Zusammenhang mit Big Data hat sich dieses Klima des Misstrauens noch verschärft, insbesondere, da die allgemeine Datenschutzverordnung Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, wesentlich striktere Standards vorschreibt.

"In den nächsten Jahren wird sich digitale Verantwortung zu einer der schwierigsten Herausforderungen für Unternehmen entwickeln. Unser Programm integriert Standards für Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten wie etwa die Zustimmung der Betroffenen, Angemessenheit und Aufbewahrungsfristen, ohne die Prozesse oder Strukturen eines Unternehmens grundlegend zu verändern", erläuterte Sébastien Fox, Vice President Certification Service Line, Bureau Veritas Group.

Unternehmen müssen die Initiative bei der digitalen Transformation ergreifen und weit über die reine Einhaltung von Bestimmungen hinausgehen. Mit verantwortungsbewusstem Datenmanagement erhalten zertifizierte Unternehmen ein weiteres Werkzeug zum Schutz und zur Differenzierung ihrer Marken und stärken außerdem das Vertrauen von Verbrauchern, Kunden, Patienten und anderen Interessengruppen.

"All diese Schritte schaffen nur dann Vertrauen, wenn sie klar strukturiert und die Zusicherungen im Hinblick auf den Schutz der grundlegenden Rechte und Freiheiten des Einzelnen glaubwürdig sind. An diesem Punkt kann nur eine externe Stelle rechtswirksam bestätigen, dass ethische Regeln eingehalten wurden. Als weltweit führender Anbieter von Zertifizierungen arbeitet Bureau Veritas Certification jetzt mit Unternehmen aus allen Branchen zusammen, die ein rigoroses und transparentes Verfahren anwenden wollen", ergänzte Philippe Jeanmart, Senior Vice President Technical, Quality & Risk bei Bureau Veritas.

Alain Bensoussan. Gründer und Präsident von Lexing, kommentierte: "Wir sind stolz, zu einem Zeitpunkt, an dem diese Verordnung einen wichtigen Wendepunkt im Hinblick auf Datenschutz darstellt, einen technischen Standard für die Integration der GDPR-Anforderungen in die Prozesse eines Unternehmens entwickelt zu haben. Dabei stand uns Bureau Veritas, ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Sektor, als Partner zur Seite." Der Rechtsanwalt fuhr fort: "Mit diesem Programm können Unternehmen nachweisen, dass sie die neuen Anforderungen der Datenschutzverordnung erfüllen. Außerdem können sie sicherstellen, dass sie die angesichts dieser Umwälzungen ihrer digitalen Umgebung und der geänderten digitalen Spielregeln erforderlichen, wesentlichen Maßnahmen erkannt und umgesetzt haben, um bis Mai 2018 bereit für die neuen Herausforderungen zu sein."

