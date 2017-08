BVB - Noch keine Entscheidung über Dembele-Transfer

Düsseldorf (Reuters) - Der Poker um den französischen Offensiv-Spieler Ousmane Dembele von Borussia Dortmund (BVB) ist entgegen anderslautenden Medienberichten noch nicht entschieden.

"Wir haben Barcelona eine Frist gesetzt und entweder passiert etwas oder nicht", sagte ein Sprecher des Fußballbundesligisten am Freitag. Bislang sei noch nichts spruchreif. Der Sprecher machte wenig Hoffnung, dass am Mittag auf der Bilanzpressekonferenz mehr zu erfahren sei.

Die "Bild" hatte zuvor berichtet, der 20-jährige Kicker werde für insgesamt 150 Millionen Euro inklusive einer Bonuszahlung von maximal 30 Millionen nach wochenlangem hin und her nun doch zum FC Barcelona wechseln. Das wäre die zweithöchste Ablösesumme. Zuletzt war Neymar für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris St Germain gewechselt.

Der BVB hatte Dembele vor einem Jahr für 15 Millionen Euro von Stade Rennes geholt. Der Deal mit Barca wäre damit zumindest ein wirtschaftlicher Erfolg. Das sehen Anleger genau so: Seit Tagen ist die Aktie des einzigen börsennotierten Fußball-Clubs in Deutschland im Aufwind. Der SDax-Wert legte nach den jüngsten Medienberichten am Freitag nochmals um bis 2,7 Prozent auf ein 16-Jahres-Hoch von 7,55 Euro zu. Der BVB-Kurs drehte allerdings nach der Nachricht, dass der Transfer noch nicht in trockenen Tüchern ist, ins Minus.