BVB-Star Dembele wechselt für mehr als 140 Mio Euro zum FC Barcelona

Frankfurt (Reuters) - BVB-Star Ousmane Dembele wechselt von Borussia Dortmund zum FC Barcelona.

Die Dortmunder erhalten für den Offensivspieler eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 105,0 Millionen Euro, wie Deutschlands einziger börsennotierter Fußballbundesligist am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börse mitteilte. Darüber hinaus können Bonuszahlungen von rund 40 Prozent der Transfersumme kommen - in besten Fall erhalten die Borussen also mehr als 140 Millionen Euro. Das ist eine der höchsten Ablösesummen, die jemals für einen Fußballspieler gezahlt wurden. Zuletzt war Neymar für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris Saint-Germain gewechselt. Der FC Barcelona bestätigte die Grundsatzeinigung, die unter anderem noch vom Bestehen der sportmedizinischen Untersuchung abhängig ist.

Zumindest wirtschaftlich ist der Wechsel ein gutes Geschäft für den Pokalsieger. Der BVB hatte Dembele vor einem Jahr für 15 Millionen Euro von Stade Rennes geholt.