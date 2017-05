Die Capital City Bank Group Inc. (ISIN: US1396741050, NASDAQ: CCBG) zahlt eine Dividende in Höhe von 0,05 US-Dollar an ihre Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 18,68 US-Dollar (Stand: 26. Mai 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,07 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 19. Juni 2017 (Record date: 5. Juni 2017). Die Capital City Bank Group ist eine Finanzholding mit Firmensitz in Tallahassee, im US-Bundesstaat Florida. Tochergesellschaft ist die Capital City Bank, die im Jahr 1895 gegründet worden ist.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, mit 8,79 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 315,02 Mio. US-Dollar. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 2,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,6 Mio. US-Dollar).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de