Cato hält Dividende konstant

Der amerikanische Modekonzern Cato (ISIN: US1492051065, NYSE: CATO) zahlt eine Dividende von 0,33 US-Dollar je Aktie. Die Ausschüttung erfolgt am 25. September 2017 (Record date: 11. September 2017).

Der Konzern aus Charlotte, im US-Bundesstaat North Carolina, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet damit weiterhin eine Dividende in Höhe von 1,32 US-Dollar aus. Das entspricht einer Dividendenrendite von 9,59 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 13,77 US-Dollar (Stand: 25. August 2017).

Cato betreibt mehr als 1.358 Läden in 32 Bundesstaaten der USA und ist auf Damenmode spezialisiert. Insgesamt bietet der Konzern seine Produkte unter den Labels „Cato“, „It´s Fashion“ und „It´s Fashion Metro“ an. Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017, das am 29. Juli 2017 endete, einen Umsatz von 206,96 Mio. US-Dollar. Dies ist im Vorjahresvergleich (2. Quartal 2016: 236,7 Mio US-Dollar) eine Verringerung von 13 Prozent.

Seit Jahresbeginn weist die Aktie ein Minus von 54,22 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 364,44 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de