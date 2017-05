Cavusoglu: Gabriel am Montag zu Gespräch über Incirlik-Streit erwartet

ISTANBUL (AFP)--Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu erwartet seinen deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) am kommenden Montag zu einem Gespräch über den Streit um Besuche von Bundestagsabgeordneten am türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Gabriel werde am Montag in die Türkei kommen, "wir werden mit ihm über die Frage Incirlik sprechen", sagte Cavusoglu am Montag vor Journalisten in Ankara. Der Außenminister bekräftigte die Position Ankaras: Besuche von Bundestagsabgeordneten in Incirlik seien "derzeit unmöglich".

Wenn die Bundesregierung "in der Zukunft positive Schritte" unternehme, "werden wir darüber nachdenken", sagte Cavusoglu ohne nähere Ausführungen. Die Türkei hatte Bundestagsabgeordneten wiederholt die Reise zum Stützpunkt Incirlik verweigert. Von dort aus beteiligt sich die Bundeswehr mit Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeugen am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Grund für die jüngste Verweigerung von Besuchen Bundestagsabgeordneter in Incirlik dürfte sein, dass türkische Soldaten in Deutschland Asyl erhielten.

