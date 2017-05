CDU-Generalsekretär sieht klaren Regierungsauftrag der CDU in NRW

Berlin (Reuters) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den Ministerpräsidentenposten in Nordrhein-Westfalen für die CDU gefordert.

"Armin Laschet hat den klaren Auftrag einer Regierungsbildung erhalten", sagte Tauber am Sonntagabend in Berlin mit Blick auf den CDU-Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfalen. Laschet werde jetzt die dafür nötigen Gespräche mit anderen Parteien führen. Er verwies auf die massiven Verluste der SPD. Hintergrund ist, dass die CDU vergangenen Sonntag auch bei der Wahl in Schleswig-Holstein zulegen konnte, sich die Sozialdemokraten dennoch ebenfalls um eine Regierungsbildung bemühen.

Tauber betonte zudem den Charakter der Wahl als Landtagswahl. Im Wahlkampf sei es vor allem um Probleme in dem Bundesland selbst gegangen. Dennoch bedeuteten die hohen CDU-Zugewinne einen Schub für die Union auch im Bundestagswahlkampf.