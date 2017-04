CDU in Schleswig-Holstein-Umfrage knapp vor regierender SPD

Berlin (Reuters) - Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein in gut einer Woche deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der CDU an.

In einem am Donnerstag veröffentlichen ZDF-Politbarometer liegt die oppositionelle CDU derzeit mit 32 Prozent vor der SPD mit 30 Prozent. Die mit der SPD regierenden Grünen könnten mit zwölf Prozent rechnen, wenn schon am Sonntag der Kieler Landtag gewählt würde. Die FDP liegt derzeit bei neun Prozent. Die Linke muss mit fünf Prozent um den Einzug ins Parlament bangen. Die rechtspopulistische AfD kommt auf sechs Prozent. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen ist, liegt bei drei Prozent. 40 Prozent der Wähler seien vor der Wahl am 7. Mai noch unentschlossen, teilte das ZDF mit.

2012 hatte die CDU die Wahl mit 30,8 Prozent hauchdünn vor der SPD gewonnen, die 30,4 Prozent erhielt. Derzeit regiert SPD-Ministerpräsident Thorsten Albig mit den Grünen und dem SSW. Ein Fortsetzung dieses Bündnisses fänden der Umfrage zufolge 38 Prozent der Wähler gut, 42 Prozent schlecht. Das ist der beste Wert aller der zahlreichen denkbaren Koalitionsmodelle. Albig liegt in der Wählergunst mit 46 Prozent klar vor seinem CDU-Herausforderer Daniel Günther, den sich 31 Prozent der Befragten als Regierungschef wünschten.

Für die Umfrage interviewte die Forschungsgruppe Wahlen 1001 Wahlberechtigte in Schleswig-Holstein vom 24. bis 26. April.