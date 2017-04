CDU-Mann Röttgen: Macron beste Option für Deutschland und Europa

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker Norbert Röttgen hat erfreut auf den Erfolg des Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl reagiert. "Ich meine, dass es für Deutschland und Europa nicht besser geht: Emmanuel Macron ist wirtschaftsreformorientiert - ich glaube, das braucht Frankreich auch - und er ist pro-europäisch, so sehr wie kein anderer in diesem Rennen", teilte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses am Sonntagabend mit. Dass die die Rechtspopulistin Marine Le Pen ebenfalls ins Finale einziehe, sei eine Enttäuschung, aber eine erwartete. "Ich glaube, wir können nun hoffnungsvoll sein, dass Macron Präsident wird."

Den Prognosen zufolge lagen Macron und Le Pen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich vorn. Sie ziehen damit aller Voraussicht nach in die Stichwahl am 7. Mai ein./kuv/DP/he