CDU-Politiker sieht Rückenwind aus NRW für Bundestagswahl

Berlin (Reuters) - Der CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer wertet den Wahlsieg seiner Partei in Nordrhein-Westfalen als Rückenwind für die Bundestagswahl.

"Wir gehen sehr, sehr zuversichtlich mit viel Rückenwind in die Bundestagswahl", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin am Sonntag. Dies sei auch eine klare Unterstützung für Bundeskanzlerin Angela Merkel , die sich im NRW-Landtagswahlkampf sehr engagiert habe. Die Union mache sich nun an die Arbeit, einen Deutschlandplan 2025 auszuarbeiten. CDU und CSU müssten klar machen, dass sie die besseren Konzepte für die Zukunftsbewältigung vorlegten.

Zugleich erhobt Grosse-Brömer für die CDU in Nordrhein-Westfalen den Regierungsanspruch: "Jetzt hat Armin Laschet und die CDU die Chance, eine neue Regierung anzuführen und die Probleme zu lösen", sagte er.