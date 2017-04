CDU-Spitzenpolitiker fordern Islam-Gesetz im Wahlprogramm

Berlin (Reuters) - In der CDU fordern mehrere Spitzenpolitiker die Aufnahme eines Islam-Gesetzes ins Wahlprogramm.

"Ein Islam-Gesetz kann die Rechte und Pflichten der Muslime in Deutschland auf eine neue rechtliche Basis stellen", sagte die stellvertretende Parteivorsitzende Julia Klöckner der Zeitung "Bild am Sonntag". Demnach etwa sollen muslimische Organisationen und Moscheevereine nicht aus dem Ausland finanziert werden dürfen. Zugleich sollten ein Anspruch auf muslimische Seelsorger in Gefängnissen, Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie das Recht auf islamische Bestattungen geregelt werden. Klöckner plädierte zudem für ein Moscheen-Register, das Träger und Financiers kenntlich macht.

Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, sagte: "Die radikal-islamischen Ideen dürfen nicht weiter um sich greifen. Hier brauchen wir klare Spielregeln." Auch der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, macht sich dafür stark, einen solchen Gesetzvorschlag ins Wahlprogramm aufzunehmen. "Der Staat muss wissen, wo Moscheen sind und was in ihnen passiert", sagte er.

CSU-Chef Horst Seehofer hat bereits mehrfach ein Islam-Gesetz gefordert. Seiner Ansicht nach soll darin etwa die Ausbildung von Imamen in Deutschland festgeschrieben werden.