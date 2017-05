Cewe-Hauptversammlung beschließt achte Dividendenerhöhung in Folge

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Oldenburger Fotodienstleisters CEWE haben auf der Hauptversammlung am Mittwoch die achte Dividendenerhöhung in Folge beschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, steigt die Dividende um 20 Cent auf 1,80 Euro je Aktie. Cewe hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 30,4 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von 35,2 Prozent. Zu den erfolgreichen Produkten zählten Fotobücher und Kalender. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem Nachsteuerergebnis zwischen 30 Millionen und 34 Millionen Euro.

"Wir wollen unsere absolute Dividende kontinuierlich steigern, eine solide Finanzierung und Eigenkapitalquote gewährleisten und insbesondere in unseren Geschäftsfeldern profitabel wachsen", sagte der Vorstandsvorsitzende der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Rolf Hollander, der sein Amt wie angekündigt zum 1. Juli 2017 an Christian Friege übergeben wird. Friege leitet seit Januar 2016 als Vorstandsmitglied den nationalen und internationalen Vertrieb des Unternehmens./hho/DP/jha