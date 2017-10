Chatham Lodging meldet Dividende

Chatham Lodging Trust (ISIN: US16208T1025, NYSE: CLDT) zahlt für den Monat Oktober eine Dividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. November 2017 (Record date: 31. Oktober 2017).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,32 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 21,47 US-Dollar (Stand: 10. Oktober 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,15 Prozent.

Chatham Lodging Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der aktuell Beteiligungen an 133 Hotels in 15 US-Bundesstaaten hält. Der Firmensitz befindet sich in West Palm Beach, Florida. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 77,91 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 78 Mio. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 5,07 Mio. US-Dollar. Im Gesamtjahr 2016 lag der Gewinn bei 31,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 33,2 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2017 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 4,48 Prozent auf und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 842,41 Mio. US-Dollar.

