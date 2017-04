Chemical Financial hält Dividende konstant

Der amerikanische Finanzkonzern Chemical Financial (ISIN: US1637311028, NASDAQ: CHFC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 27 US-Cents je Aktie.

Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 1,08 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 49,82 US-Dollar (Stand: 26. April 2017) bei 2,17 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 16. Juni 2017 (Record date: 2. Juni 2017).

Die Chemical Financial Corporation ist 1917 gegründet worden. Zum Konzern gehört die Chemical Bank mit Firmensitz in Midland im US-Bundesstaat Michigan. Das Bankinstitut hat insgesamt 249 Filialen und zählt zu den drei größten Kommunalbanken in Michigan.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie von Chemical Financial, die an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert ist, mit 8,03 Prozent im Minus. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 168,1 Mio US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 47,6 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

-Anzeige-