Chevron schüttet seit 105 Jahren Dividenden aus

Der amerikanische Energiekonzern Chevron (ISIN: US1667641005, NYSE: CVX) zahlt am Montag eine unveränderte Quartalsdividende von 1,08 US-Dollar je Aktie an die Anteilsinhaber aus (Record date war der 18. August 2017). Der Konzern hatte im Oktober 2016 die Dividende um 1 Cent auf den aktuellen Betrag erhöht. Dies war die 29. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge.

Chevron schüttet seit 105 Jahren (seit 1912) eine Dividende an die Anteilsinhaber aus. Das Unternehmen aus San Ramon in Kalifornien zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 4,32 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 110,78 US-Dollar (Stand: 8. September 2017) 3,90 Prozent.

Im zweiten Quartal des laufenden Jahres erzielte der Konzern einen Gewinn von 1,45 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 1,47 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr, wie Ende Juli berichtet wurde. Der Umsatz betrug 33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 28 Mrd. US-Dollar). Im Geschäftsjahr 2016 lag der Umsatz bei 114,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 138,5 Mrd. US-Dollar). Dabei stand ein Verlust von 497 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 4,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2015 in den Büchern.

1879 wurde die Pacific Coast Oil Company gegründet, ein Vorläufer von Chevron. 2001 fusionierte der Konzern mit Texaco. Nach Exxon Mobil ist Chevron der zweitgrößte Ölkonzern in den USA.

Seit Jahresanfang liegt der Wert an der Börse in New York mit 5,88 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 209,93 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. September 2017).

Redaktion MyDividends.de