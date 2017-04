Der amerikanische Modekonzern Chico’s FAS (ISIN: US1686151028, NYSE: CHS) zahlt am 26. Juni 2017 eine Quartalsdividende von 0,0825 aus. Record date ist der 12. Juni 2017. Damit schüttet der Konzern aus Fort Myers, Florida, auf das Gesamtjahr hochgerechnet einen Betrag in Höhe von 0,33 US-Dollar aus. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,50 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 13,22 US-Dollar (Stand: 7. April 2017).

Chico’s ist 1983 in Sanibel Island, Florida, gegründet worden. Aktuell betreibt der Konzern 1.501 Läden in 48 US-Bundesstaaten, dem Distrikt von Columbia sowie auf den amerikanischen Virgin Islands und in Puerto Rico. Der Jahresumsatz lag im Geschäftsjahr 2016 bei 2,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,7 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,13 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

