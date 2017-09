China ruft Brics-Staaten zu freiem Welthandel auf

Xiamen (Reuters) - China hat die von der Volksrepublik geführte Gruppe der fünf großen Schwellenländer zu freiem Handel aufgerufen.

Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China selbst sollten Wege finden, die Wirtschaft zu erneuern und Vormachtstellungen zu vermeiden, sagte Chinas Präsident Xi Jinping am Sonntag zu Beginn des Gipfels der sogenannten Brics-Staaten. Bis Dienstag wollen sich die Staats- und Regierungschefs der Länder in Xiamen im Südosten Chinas beraten.

Angesichts drohender US-Sanktionen gegen China und der Politik "America first" von US-Präsident Donald Trump steht der Kampf gegen Protektionismus bei dem Gipfel im Vordergrund. China, das dieses Jahr den Brics-Vorsitz hat, kann sich als Gastgeber als Hüter der Globalisierung positionieren, obwohl dem Land zahlreiche unfaire Praktiken vorgeworfen werden. Der chinesische Vize-Handelsminister Wang Shouwen geht davon aus, dass sich die Länder darauf einigen würden, was man protektionistischen Tendenzen entgegensetzen könnte. Sein Land etwa sei möglicherweise an ein Freihandelsabkommen mit Mexiko interessiert.

Auf der Tagesordnung steht zudem eine mögliche Erweiterung der Gruppe. Als Gäste sind in Xiamen auch die Vertreter von Thailand, Mexiko, Ägypten, Guinea und Tadschikistan geladen.