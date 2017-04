China Southern bestellt 20 Airbus A350

Von Gaurav Raghuvanshi

HONKONG (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat für sein neuestes Großraumflugzeug einen Auftrag aus China erhalten. China Southern Airlines kündigte die Bestellung von 20 Maschinen des Typs A350-900 an. Nach Angaben der Fluggesellschaft kosten die Flugzeuge 298,9 Millionen Dollar pro Stück, womit die Order einen Listenpreis von knapp 6 Milliarden Dollar hätte. Allerdings werden Arlines typischerweise Rabatte von rund 30 Prozent auf den Listenpreis eingeräumt.

