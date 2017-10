Chinas Industrie wächst so stark wie seit gut fünf Jahren nicht

Peking (Reuters) - Höhere Preise haben Chinas Industrie im September das stärkste Wachstum seit mehr als fünf Jahren beschert.

Produktion, Auftragseingang und Verkaufspreise legten zu. Der offizielle Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,4 Punkte von 51,7 Zählern im Vormonat, wie aus Daten vom Samstag hervorgeht. Damit liegt er den 14. Monat in Folge über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen einen leichten Rückgang erwartet.

Die Industrie in China profitiert von staatlichen Infrastrukturprojekten, einem stabilen Immobilienmarkt, höheren Absatzpreisen und einem anziehenden Export. Die jüngsten Daten kommen kurz vor dem Beginn des Kongresses der Kommunistischen Partei. Bei dem Treffen, das alle fünf Jahre abgehalten wird, wird über das Spitzenpersonal und die Wirtschaftspolitik in China beraten, auch wenn Ergebnisse häufig erst viel später bekanntgegeben werden.

Die chinesische Wirtschaft hatte in der ersten Jahreshälfte ein Wachstum von 6,9 Prozent geschafft, das ist mehr als erwartet. Damit sieht es so aus, als ob auch das Ziel der Regierung von einem Plus von 6,5 Prozent im Gesamtjahr erreichbar ist. Der Optimismus wird jedoch durch eine private Umfrage unter Einkaufsmanagern etwas gedämpft. Das Barometer der Analysehäuser Caixin und Markit fiel auf 51 Punkte von 51,6 Zählern im August.