Chinesen legen Angebot für Epigenomics vor - Aktie steigt leicht

Aktionäre des Berliner Unternehmens, dass sich auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs spezialisiert hat, können ihre Papiere ab sofort bis einschließlich 7. Juli andienen. Die weitere Annahmefrist läuft voraussichtlich vom 13. bis 26. Juli, wie Epigenomics am Donnerstag mitteilte.

Wie bereits bekannt, will der chinesische Investor 7,52 Euro je Aktie in bar zahlen. Epigenomics wurde damit zuletzt mit rund 171 Millionen Euro bewertet. Die Aktie der Berliner stieg am Donnerstagvormittag um knapp 3 Prozent, blieb mit 7,31 Euro jedoch unter dem Angebotspreis.

Die Mindestannahmequote liegt bei 75 Prozent. Sämtliche notwendigen behördlichen Genehmigungen seien bereits erteilt worden, hieß es weiter. CFIC hält bereits direkt und indirekt über ein Übernahmevehikel knapp 19 Prozent an Epigenomics. An dem Übernahmevehikel wird auch der bislang größte Epigenomics-Aktionär BioChain beteiligt sein.

Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Übernahme. Vorstandsvorsitzender Greg Hamilton bezeichnete das Angebot als "im besten Interesse von Epigenomics und seinen Aktionären". Epigenomics erhalte so Zugang zu den nötigen finanziellen Ressourcen, um die eigenen Produkte weltweit zu vermarkten und weiterzuentwickeln./nas/jha/she

BERLIN (dpa-AFX)

