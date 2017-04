Chinesen verkaufen Müslihersteller Weetabix an US-Konzern Post Holdings

GO

Heute im Fokus

DAX mit leichten Verlusten -- Uniper-Aktie markiert Rekordhoch -- Netflix mit guten Zahlen - Aktie steigt -- Apple darf selbstfahrende Autos testen -- Tesla im Fokus

Deutsche Post kauft in Brasilien zu. Robert Halver: "Aktien sind zwar absolut teuer, aber relativ eben nicht". Türkischer Leitindex stabil. H&M wächst im März nur langsam. HeidelbergCement kauft in den USA zu. Amazon an Übernahme von BJ Wholesale Club interessiert. Euro bewegt sich wenig. Türkische Regierung erklärt Sieg bei Referendum.