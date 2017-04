Coca-Cola Bottling hält Dividende konstant

Der Getränkeabfüller Coca-Cola Bottling (ISIN: US1910981026, NASDAQ: COKE) wird unverändert eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen weiterhin 1,00 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 202,18 US-Dollar (Stand: 13. April 2017) einer Dividendenrendite von 0,49 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 12. Mai 2017 (Record date: 28. April 2017). Coca-Cola Bottling ist der größte unabhängige Getränkeabfüller für Coca-Cola in den USA.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Charlotte, in North Carolina, operiert in 11 amerikanischen Bundesstaaten, vorwiegend im Südwesten. Im Fiskaljahr 2016 wurden 3,16 Mrd. US-Dollar Umsatz erzielt (Vorjahr: 2,31 Mrd. US-Dollar). Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 lag der Umsatz bei 841,56 Mio. US-Dollar (Vorquartal: 619,72 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt seit Jahresanfang mit 13,04 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

