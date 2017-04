Commerzbank beschleunigt Neukundenwachstum im ersten Quartal

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank hat auch im ersten Quartal erneut Kunden im neu zugeschnittenen Segment Privat- und Unternehmerkunden hinzugewonnen. Nach 137.000 Netto-Neukunden im Schlussvierteljahr 2016 kamen von Januar bis März weitere 151.000 Kunden hinzu. "Was das Wachstum angeht, sind wir gut aus den Startlöchern gekommen", sagte Michael Mandel, der im Vorstand der Commerzbank für das Segment zuständig ist.

Die Commerzbank setzt im Rahmen des Umbaus, den Vorstandschef Martin Zielke der Bank vergangenes Jahr verordnet hatte, insbesondere auf ein starkes Wachstum bei den Privatkunden. Das Ziel lautet auf 2 Millionen Netto-Neukunden bis 2020. "Von den 2 Millionen Kunden sind 288.000 bereits da", sagte Mandel.

Die Digitalisierung der Prozesse, die sich die Commerzbank zudem auf die Fahnen geschrieben hat, kommt unterdessen weiter voran. Neben einer App für die Baufinanzierung, die ab Mai erhältlich sein wird, wird es demnächst eine digitale Anwendung für den Abschluss eines Ratenkredits geben. Bislang betreibt die Commerzbank das Ratenkreditgeschäft noch in einem Joint Venture mit BNP Paribas. Über die bereits beschlossene Auflösung dieser Kooperation wird derzeit noch verhandelt.

April 19, 2017

