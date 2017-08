Commerzbank löst Ratenkredit-JV mit BNP Paribas auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank kann das Ratenkreditgeschäft, das sie bislang in einem Joint Venture mit BNP Paribas betrieben hat, alleine führen. Wie die Bank mitteilte, hat sie sich mit BNP auf eine Auflösung des Gemeinschaftsunternehmens geeinigt. 300.000 Kundenverträge mit einem Ratenkreditportfolio von rund 3,5 Milliarden Euro gehen auf die Commerzbank über. Finanzielle Einzelheiten nannte die Bank nicht.

Die Transaktion sei bereits zum 18. August in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden vollzogen worden. Die Genehmigung des Bundeskartellamts lag bereits vor.

"Wir haben mit der BNP immer sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ratenkredite sind für uns aber ein wichtiges Wachstumsfeld, das wir wieder selbst betreiben, digitalisieren und ausbauen wollen", sagte Michael Mandel, der im Vorstand der Commerzbank für das Privat- und Unternehmerkundengeschäft zuständig ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2017 05:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 21 AM EDT 08-21-17