Community Financial hält Dividende stabil

Die amerikanische Community Financial Corporation (ISIN: US20368X1019, NASDAQ: TCFC) schüttet ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 10 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 20. Oktober 2017 (Record date: 6. Oktober 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 35,05 US-Dollar (Stand: 26. September 2017) bei 1,14 Prozent.

Community Financial Corporation ist die Holdinggesellschaft der Community Bank of the Chesapeake. Der Firmensitz beider Bankinstitute befindet sich in Waldorf, im US-Bundesstaat Maryland.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 20,86 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de