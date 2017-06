Concurrent Computer meldet Dividende

Die Concurrent Computer Corporation (ISIN: US2067104024, NASDAQ: CCUR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,12 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 27. Juni 2017 (Record date: 13. Juni 2017).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar an Dividenden ausbezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 7,04 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 6,82 US-Dollar (Stand: 6. Juni 2017). Der Konzern startete im Juli 2012 mit der erstmaligen Zahlung einer Dividende (0,06 US-Dollar). Im Juni 2013 wurde die reguläre Dividende auf den aktuellen Betrag verdoppelt.

Concurrent Computer ist ein Anbieter von integrierten Systemlösungen für Echtzeitsimulation (realtime simulation). Die Produkte für On-Demand bieten Video-Dienste im Breitbandnetzbereich wie z.B. Movies-On-Demand (MOD). Das Unternehmen ist 1966 unter dem Firmennamen „Interdata“ in Oceanport, New Jersey, gegründet worden. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 betrug der Umsatz 15,55 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 14,9 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ gelistet ist, einen Wertezuwachs von 27,48 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei 67,30 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de