Condor-Chef für Weiterbetrieb des Flughafens Tegel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef des Ferienfliegers Condor, Ralf Teckentrup, hat sich dafür ausgesprochen, den Berliner Flughafen Tegel auch nach der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER weiterzubetreiben. "Der neue Flughafen ist, wenn er denn mal aufmacht, vermutlich viel zu klein", sagte Teckentrup dem Tagesspiegel (Dienstag). "Deshalb habe ich auch eine Menge persönlicher Sympathie dafür, den Gedanken der Offenhaltung von Tegel weiterzuverfolgen."

Es funktioniere ja nicht so, wie man es vor zehn Jahren gedacht habe, zitiert das Blatt Teckentrup, der auch Vorstandsmitglied beim Reiseveranstalter Thomas Cook ist. "Da muss man auch bereit sein, neu zu denken." Der rot-rot-grüne Senat hält an der Schließung von Tegel fest, sobald der BER eröffnet ist. Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, die dann frei werdenden Flächen für Gewerbe und dringend benötigtem Wohnraum zu nutzen. Auch Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup hat in einem dpa-Interview Forderungen nach einem Offenhalten von Tegel zurückgewiesen./bb/DP/he