Continental investiert weitere 300 Millionen in E-Antriebe

München (Reuters) - Der Autozulieferer Continental richtet angesichts der allmählichen Abkehr von Verbrennungsmotoren seine Sparte Powertrain neu aus.

In das Geschäft mit Elektroantrieben sollen bis 2021 zusätzlich 300 Millionen Euro investiert werden, teilte das Unternehmen aus Hannover am Dienstag mit. Weil damit zu rechnen sei, dass die Nachfrage der Kunden nach mechanischen und hydraulischen Komponenten allmählich nachlasse, "werden wir analog dazu unsere Investitionen in diese Technologien ebenfalls schrittweise verringern", sagte Spartenchef Jose A. Avila. Neue Wachstumschancen seien wegen strengerer Emissionsvorgaben für Systeme aus Elektronik, Sensorik und Software zu erwarten. Continental ist seit längerem nicht zufrieden mit der Gewinnentwicklung der Sparte Powertrain, die knapp ein Fünftel zum Umsatz des Konzerns beiträgt. Deshalb setzte der Zulieferer eine neue Strategie für das Geschäftsfeld auf.